Euro
10.1037
-0.32%
Dolar
8.5173
-0.55%
Altın
496.32
-1.54%
Borsa
1.363
-0.29%
Bitcoin
270.086
0.38%
EXEN Coin
22.57
-6.46%
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Manisa FK, Dever Orgill'i resmen açıkladı

    1. Lig takımlarından Manisa FK, Süper Lig'de tanınan Dever Orgill ile sözleşme imzaladı.
    • Haber Merkezi
    • 17.07.2021 - 13:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Manisa FK, Dever Orgill'i resmen açıkladı

    TFF 1. Lig'in yeni takımı Manisa FK, son olarak Antalyaspor forması giyen hücum oyuncusu Dever Orgill'i transfer ettiğini açıkladı.

    USAIN BOLT'TAN ESİNLENİLDİ

    Manisa FK'nın yaptığı video paylaşımında Jamaikalı Orgill'in gol sevinçlerinde efsane atlet Usain Bolt'tan esinlendiğini anlatması dikkat çekti.

    Orgill videoda; "Usain Bolt benim için bir efsane. Gol attığım zaman bile onun gibi seviniyorum." sözlerini kullanıyor.

    Bu paylaşımdan dakikalar sonra da Manisa FK, Orgill'i renklerine bağladığını duyurdu.

    Manisa FK, Dever Orgill i resmen açıkladı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir