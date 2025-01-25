Manisa FK, Dino Arslanagic'i renklerine bağladı

İHA

Manisa Futbol Kulübü, 31 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu Dino Arslanagic ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

"BAŞARILI BİR SEZON GEÇİRECEĞİMİZE İNANIYORUM"

Manisa FK'ya imza attığı için heyecanını dile getiren Bosna Hersek asıllı Belçikalı futbolcu, şu şekilde konuştu:

Türkiye'ye ve Türk futboluna alışık bir oyuncuyum. Göztepe ile çok güzel 2 sezon geçirdim. Aynı heyecan ve istekle yeniden Türkiye'de ve Manisa Futbol Kulübü'nde olduğum için mutluyum. Takımıma en üst seviyede katkı vererek başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyorum.

"DINO ARSLANAGIC, TAKIMIMIZA GÜÇ KATACAK"

Yeni transfer Dino Arslanagic'in deneyimiyle takıma güç katacağını ifade eden Manisa FK Sportif Direktörü Serkan İşyapan ise, şunları dedi: