Manisa FK, Faris Kadric'le sözleşme imzaladı 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Bosna Hersekli genç yetenek Faris Kadric’i kadrosuna kattı. 2023-2024 sezonun ikinci yarısında U19 Takımının formasını giyecek olan Faris, yeni sezonda A takıma dahil olacak.

İHA

Manisa Futbol Kulübü, Bosna Hersek Premier Ligi ekiplerinden FK Velez Mostar takımından genç yetenek Faris Kadric’i 4,5 yıllığına kadrosuna kattı.

Bosna Hersek U19 Milli Takımı’nda da forma giyen 18 yaşındaki Faris, orta saha mevkiinde forma giyiyor.

Yeni transfer Faris Kadric için gerçekleştirilen imza törenine Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan katıldı.

"Çok çalışıp bana güvenen herkesi mutlu etmek istiyorum"

Manisa Futbol Kulübü’ne transfer olduğu için mutluluğunu dile getiren Faris Kadric, şunları dedi:

Türkiye liglerinde forma giyen birçok Bosna Hersekli ağabeyim var. Ben de Manisa Futbol Kulübü’ne başarılı olmak ve kariyerimde daha üst seviyelere yükselmek için geldim. Çok çalışıp bana güvenen herkesi mutlu etmek istiyorum.

"Transferin hem Faris’e hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyorum"

Faris Kadric transferiyle ilgili konuşan Başkan Mevlüt Aktan, şu ifadeleri kullandı:

Faris Kadric, takip ettiğimiz gelecek vadeden genç yetenekler arasında olan bir oyuncuydu. Onu kulübümüze kazandırdığımız için mutluyuz. Bu sezonun ikinci yarısında U19 Takımımızda forma giyecek. Önümüzdeki sezon da A Takımımıza dahil olacak. Yeteneklerine inanıyoruz ve önümüzdeki yıllarda adından söz ettireceğini düşünüyoruz. Transferin, hem Faris’e hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyorum.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)