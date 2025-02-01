Manisa FK, Georgi Minchev’i renklerine bağladı

İHA

1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, dış transferde tecrübeli golcü Georgi Minchev ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

İmza törenine Sportif Direktör Serkan İşyapan katıldı.

"BURAYA BAŞARILI OLMAK İÇİN GELDİM"

İmza töreninde konuşan yeni transfer Georgi Minchev, şunları dedi:

Manisa Futbol Kulübü’nde forma giyeceğim için heyecanlıyım. Buraya başarılı olmak için geldim. Takımıma ve takım arkadaşlarıma katkı sağlamak için çok çalışacağım.

"GÜÇ KATACAĞINA İNANIYORUZ"

Georgi Minchev’e siyah-beyaz formayla başarılar dileyen Sportif Direktör Serkan İşyapan, şu şekilde konuştu:

Georgi Minchev, 1. Lig’de forma giyen, ligi yakından tanıyan bir isim. Takımımızın hücum hattına güç katacağına inanıyoruz. Manisa Futbol Kulübü forması altında başarılı olacaktır.

MINCHEV'İN KARİYERİ

Manisa Futbol Kulübü’nün yeni transferi Georgi Minchev, 20 Nisan 1995 yılında Bulgaristan’da dünyaya geldi.

Futbola Bulgaristan takımlarından Litex Lovech’te başlayan ve profesyonel kariyerine bu kulüpte adım atan Minchev, ülkesinde CSKA Sofia, Tsarsko Selo ve Lokomotiv Plovdiv formaları giydi.

Daha sonra Riga, FK Auda ve AEL Limassol takımlarında top koşturan 29 yaşındaki santrafor, 2024-2025 sezonunda 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor’a transfer oldu.

Kariyerinde 3’ü UEFA Avrupa Ligi Elemeleri ve 4’ü UEFA Konferans Ligi Elemeleri olmak üzere 297 resmi maça çıkan Minchev, 108 gol ve 20 asistlik performans sergiledi.