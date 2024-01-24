Manisa FK, Kazımcan Karataş'ın ağabeyi Eren Karataş'ı renklerine bağladı

AA

1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Altay'dan kaleci Eren Karataş'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki kaleciyle 3.5 yıllık sözleşme imzalandı.

İmza töreninde konuşan Karataş, şu ifadeleri kullandı:

Kariyerim ve hedeflerim açısından çok doğru bir yerdeyim. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok çalışıp Manisa Futbol Kulübü ile büyük başarılar elde etmek istiyorum.