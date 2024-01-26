Manisa FK, Mohamed Ofkir'le sözleşme imzaladı

İHA

Manisa Futbol Kulübü, Norveç ekiplerinden Valerenga forması giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu Mohamed Ofkir’i satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiraladı.

İmza törenine Başkan Mevlüt Aktan katıldı.

"Yeni bir ülkede yeni bir adım atıyorum"

İmza töreninde konuşan yeni transfer Mohamed Ofkir, şu şekilde konuştu:

Kariyerim ve hedeflerim için yeni bir ülkede yeni bir adım atıyorum. Öncelikle Türkiye’de ve Manisa’da olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok çalışıp takımıma en üst düzeyde katkıyı vermek istiyorum. Manisa Futbol Kulübü’nün başarısı için elimden geleni yapacağım.