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Manisa FK'da Mary imzayı attı

Manisa FK'da Mary imzayı attı 1. Lig'de transfer dönemi öncesi bazı takımlar elini çabuk tutuyor. Bunlardan biri de Manisa FK... Ege temsilcisi Rizespor'un eski golcüsü John Mary'yi transfer etti.