Manisa FK'dan ayrılan Marvin Gakpo, Bandırmaspor'a imza attı

İHA
1. Lig'de mücadele eden Bandırmaspor, transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala önemli bir transfer gerçekleştirdi.
Balıkesir ekibi, Marvin Gakpa ile anlaştı.
Bandırmaspor, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı yazılı açıklamada Manisa FK’da forma giyen 30 yaşındaki Marvin Gakpa’yı transfer ettiklerini açıkladı.
Manisa FK'da oynadı
Merkez orta saha pozisyonunda oynayan Gakpa’nın 59 gole katkısı bulunuyor.
Marvin Gakpa, kariyerinde FC Lorient, Paris FC, AC Ajaccio, Quevilly Rouen, FC Metz ve Manisa FK takımlarında oynadı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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