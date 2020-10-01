Manuel Fernandes, Kayserispor için yola çıkıyor

1 milyon euro karşılığında Kayserispor ile anlaşan Manuel Fernandes'in, cumartesi günü Türkiye'ye geleceği öğrenildi.

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Manuel Fernandes, yıllar sonra Süper Lig'e geri dönüyor.

Son olarak Krasnodar'da oynayan ve bir süredir boşta olan tecrübeli oyuncunun, cumartesi günü Türkiye'ye gelerek Kayserispor ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Fernandes'in yıllık 1 milyon euro ücret alacağı ifade edildi.

BAŞKAN DA DUYURDU

Konuyla ilgili daha önce açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Manuel Fernandes ile 1 yıllığına anlaştık, 2. yıl için şartlarımız var. 1 gün önce konuştum, bugün anlaştım, geliyor." ifadelerini kullanmıştı.

15 GOL 29 ASİST

2011-2014 yılları arasında siyah-beyazlı takımın formasını giyen 34 yaşındaki futbolcu, çıktığı 86 maçta 15 gol atıp 29 da asist yapmıştı.