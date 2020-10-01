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    Manuel Fernandes, Kayserispor için yola çıkıyor

    Manuel Fernandes, Kayserispor için yola çıkıyor

    1 milyon euro karşılığında Kayserispor ile anlaşan Manuel Fernandes'in, cumartesi günü Türkiye'ye geleceği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 01.10.2020 - 12:27
    • Güncelleme : 01.10.2020 - 12:27
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    Beşiktaş'ın eski futbolcusu Manuel Fernandes, yıllar sonra Süper Lig'e geri dönüyor.

    Son olarak Krasnodar'da oynayan ve bir süredir boşta olan tecrübeli oyuncunun, cumartesi günü Türkiye'ye gelerek Kayserispor ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

    Fernandes'in yıllık 1 milyon euro ücret alacağı ifade edildi.

    Manuel Fernandes, Kayserispor için yola çıkıyor #1

    BAŞKAN DA DUYURDU

    Konuyla ilgili daha önce açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Manuel Fernandes ile 1 yıllığına anlaştık, 2. yıl için şartlarımız var. 1 gün önce konuştum, bugün anlaştım, geliyor." ifadelerini kullanmıştı.

    15 GOL 29 ASİST

    2011-2014 yılları arasında siyah-beyazlı takımın formasını giyen 34 yaşındaki futbolcu, çıktığı 86 maçta 15 gol atıp 29 da asist yapmıştı.

    Manuel Fernandes, Kayserispor için yola çıkıyor #2

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