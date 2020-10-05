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    Manuel Fernandes Kayserispor'da

    Manuel Fernandes Kayserispor'da

    Dün gece Türkiye'ye gelen ve bugün sağlık kontrollerinden geçen Manuel Fernandes, Kayserispor ile sözleşme imzaladı.
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2020 - 14:30
    • Güncelleme : 05.10.2020 - 14:30
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    Süper Lig'in ilk 4 haftasında 2 galibiyet 2 mağlubiyet alan Kayserispor, transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala önemli bir ismi kadrosuna kattı.

    Kayseri ekibi, bir dönem Beşiktaş'ta oynayan Portekizli orta saha oyuncusu Manuel Fernandes'i transfer etti.

    İMZA 1+1 YILLIK

    Dün gece Türkiye'ye getirilen, bugün ise sağlık kontrolünden geçirilen 34 yaşındaki futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

    Manuel Fernandes Kayserispor da #1

    3 YIL BEŞİKTAŞ'TA OYNAMIŞTI

    2011-2014 yılları arasında siyah-beyazlı takımın formasını giyen Manuel Fernandes, çıktığı 86 maçta 15 gol atıp 29 da asist yapmıştı.

    Manuel Fernandes Kayserispor da #2

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