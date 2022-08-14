Transfer çalışmalarını tam gaz sürdüren Bordo-Mavililer, Marc Batra'yı Trabzon'a getirdi. Az önce Trabzon Havalimanı'na iniş yapan İspanyol stoperi taraftar grupları karşıladı.

Uzun süredir stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor aradığı ismi Real Betis'te buldu: Marc Bartra...

Daha önce birçok kez hem İspanyol kulübüyle hem de İspanyol oyuncuyla görüşen ancak anlaşmaya varamayan ardından rotasını başka isimlere çeviren Fırtına yine son kararı Bartra'da kıldı.

Yapılan son görüşmelerde hem Betis'le hem de Bartra'yla her konuda anlaşma sağlandı.

Tecrübeli futbolcu da son detayları görüşmek ve sağlık kontrollerinden geçmek için Trabzon'a geldi. Az önce iniş yapan 31 yaşındaki futbolcuyu havaalanında taraftar grubu karşıladı.

"İnanılmaz bir taraftar sevgisi var"

Havalimanında konuşan Marc Bartra, "Trabzonspor gibi harika bir kulübe geldim. Motive olmuş durumdayım. İnanılmaz bir taraftar sevgisi var. İlk günden böyle bir şey beklemiyordum. Umarım onlara karşılık verebilirim oyunumla! Hem Borussia Dortmund hem Barcelona'da Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatı bulmuştum. Tekrar Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Marc Bartra, Trabzon'a indi VİDEO