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    Marca: Marcelo transferinde Fenerbahçe bir adım önde

    Marca: Marcelo transferinde Fenerbahçe bir adım önde

    Real Madrid kariyerine son veren Brezilyalı oyuncu Marcelo için İspanya basınından Marca, Fenerbahçe'nin transferde rakiplerinden daha avantajlı olduğunu yazdı.
    • 12.06.2022 - 10:12
    • Güncelleme : 12.06.2022 - 10:55
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    Real Madrid ile başarılarla dolu 15 yılı geride bırakan tecrübeli sol bek Marcelo, Şampiyonlar Ligi ve La Liga kupalarını kaldırmasının ardından başkent ekibinden ayrılmıştı.

    34 yaşındaki Marcelo'nun yeni durağı merak uyandırıyor. Konuyla ilgili bir iddia ise, İspanyol Marca gazetesinden geldi.

    Haberde Marcelo'ya Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Türkiye'den teklif geldiği yazıldı.

    Marca: Marcelo transferinde Fenerbahçe bir adım önde #1

    “Türkiye’den gelen teklif daha cazip”

    Haberin detayında ise Marcelo'ya Türkiye'den gelen teklifin oldukça cazip olduğunun da altı çizildi.

    Daha önce çıkan haberlerde Fenerbahçe'nin Marcelo ile yakından ilgilendiği ifade edilmişti.

    Marca: Marcelo transferinde Fenerbahçe bir adım önde #2

    Real Madrid’de en çok kupa kazanan oyuncu

    15 yıllık Real Madrid kariyerini noktalayan 34 yaşındaki futbolcu, İspanyol devindeki ilk döneminde vatandaşı Roberto Carlos ile birlikte aynı takımda yer almış ve daha sonra Carlos, Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu.

    Real Madrid formasıyla 25 kupa kaldıran Marcelo, kulüp tarihinde en fazla kupa kazanan oyuncu unvanının sahibi olmuştu.

    Marca: Marcelo transferinde Fenerbahçe bir adım önde #3


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