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Marcao, Galatasaray'a gitmek istiyor! Sevilla ile görüştü

Marcao, Galatasaray'a gitmek istiyor! Sevilla ile görüştü Galatasaray'dan Sevilla'ya 13 milyon euroya transfer olan Marcao konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı.