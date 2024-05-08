Marcao, Galatasaray'a gitmek istiyor! Sevilla ile görüştü

Süper Lig'de üst üste 2. şampiyonluğa giden Galatasaray'da, gelecek sezona dair transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı-kırmızılılarda özellikle stoper hattında Nelsson, Davinson ve Abdülkerim Bardakçı'nın performansı göz doldurmaya devam ediyor.
Galatasaray'da bu gelişmeler sonrası yaz transfer döneminde ayrılma ihtimali en yüksek isim ise Davinson Sanchez olarak öne çıktı.
Sarı-kırmızılıların yeni sezonda ise bu bölgeye takviye yapması bekleniyor.
"Galatasaray'a gitmek istiyorum"
İspanyol basınında habere göre; Marcao ile Sevilla yaz transfer döneminde yollarını ayıracak.
Haberin detayında ise başarılı savunmacının Sevilla kulübünden, Galatasaray'a gitmek için kolaylık istediği iddia edildi.
Brezilyalı stoper, bu sezon La Liga'da 6 maçta görev aldı.
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