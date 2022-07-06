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    Marcao, Sevilla ile anlaştı, Galatasaray bekleniyor

    Marcao, Sevilla ile anlaştı, Galatasaray bekleniyor

    Galatasaray'da Marcao transferi bitmek üzere... Sevilla ile el sıkışan Brezilyalı savunmacı sarı-kırmızılıların pazarlığı bitirmesini bekliyor. İspanyol devinin son teklifi ise 12 milyon euro.
    • 06.07.2022 - 09:09
    • Güncelleme : 06.07.2022 - 09:29
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    Galatasaray'ın başarılı stoperi Marcao'ya uzun süredir talip olan Sevilla sonunda muradına ermek üzere.

    İspanyol kulübü Brezilyalı savunmacıyla el sıkışmayı başarırken sarı-kırmızılılara görüşmelerini sürdürüyor.

    Zenit'in aradan çekilmesiyle Sevilla'nın şansı artarken, Endülüs temsilcisi de teklifini 12 milyon euroya kadar çıkardı.

    Marcao, Sevilla ile anlaştı, Galatasaray bekleniyor #1

    Cenk Ergün pazarlık yapıyor

    Pazarlık konusunda işi sıkı tutan Galatasaray, futbol direktörü Cenk Ergün'ü İspanya'ya göndererek son pazarlıkları yapıyor.

    Sarı-kırmızılıların 13-14 milyon euro civarında bir teklife evet demesi bekleniyor.

    Geçen sezon Parçalı formayla 38 maça çıkan Brezilyalı, 1 gol atarak takımına katkı sağlamıştı.

    Marcao, Sevilla ile anlaştı, Galatasaray bekleniyor #2


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