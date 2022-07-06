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- Marcao, Sevilla ile anlaştı, Galatasaray bekleniyor
Marcao, Sevilla ile anlaştı, Galatasaray bekleniyor
Galatasaray'da Marcao transferi bitmek üzere... Sevilla ile el sıkışan Brezilyalı savunmacı sarı-kırmızılıların pazarlığı bitirmesini bekliyor. İspanyol devinin son teklifi ise 12 milyon euro.
- 06.07.2022 - 09:09
- Güncelleme : 06.07.2022 - 09:29
Galatasaray'ın başarılı stoperi Marcao'ya uzun süredir talip olan Sevilla sonunda muradına ermek üzere.
İspanyol kulübü Brezilyalı savunmacıyla el sıkışmayı başarırken sarı-kırmızılılara görüşmelerini sürdürüyor.
Zenit'in aradan çekilmesiyle Sevilla'nın şansı artarken, Endülüs temsilcisi de teklifini 12 milyon euroya kadar çıkardı.
Cenk Ergün pazarlık yapıyor
Pazarlık konusunda işi sıkı tutan Galatasaray, futbol direktörü Cenk Ergün'ü İspanya'ya göndererek son pazarlıkları yapıyor.
Sarı-kırmızılıların 13-14 milyon euro civarında bir teklife evet demesi bekleniyor.
Geçen sezon Parçalı formayla 38 maça çıkan Brezilyalı, 1 gol atarak takımına katkı sağlamıştı.