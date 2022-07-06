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Marcao, Sevilla ile anlaştı, Galatasaray bekleniyor

Marcao, Sevilla ile anlaştı, Galatasaray bekleniyor

Galatasaray'da Marcao transferi bitmek üzere... Sevilla ile el sıkışan Brezilyalı savunmacı sarı-kırmızılıların pazarlığı bitirmesini bekliyor. İspanyol devinin son teklifi ise 12 milyon euro.