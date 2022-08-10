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    Marcao'dan Nelsson haberlerine yalanlama

    Marcao'nun Nelsson transferi için devreye girdiği iddia edilmişti. Brezilyalı stoper hakkındaki iddiaları sosyal medya hesabından yalanladı.
    • 10.08.2022 - 15:12
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    Marcao'dan Nelsson haberlerine yalanlama

    Galatasaray'da hareketli günler yaşanmaya devam ediyor.

    Transferin hızlı takımı Sarı Kırmızılılar'da Victor Nelsson'un da geleceği şimdiden büyük merak konusu. Brezilyalı savunmacısı Marcao'nun Sevilla'ya transfer olmasının ardından bir diğer stoperinin de İspanyol ekibi tarafından istenmesi bir anda gündem oldu.

    Hatta Marcao'nun bu transfer için devreye girdiği iddia edilmişti. Brezilyalı stoper hakkındaki iddiaları sosyal medya hesabından yalanladı.

    İddiaları yalanladı

    Bir taraftar sitesinin bu tarz bir haberi paylaşmasının ardından altına yorum yapan Marcao, "Yalan haber" mesajını yazdı. Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

    Marcao dan Nelsson haberlerine yalanlama #1


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