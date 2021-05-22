Euro
10.2593
-0.02%
Dolar
8.4154
0.42%
Altın
509.13
0.65%
Borsa
1.452
0.14%
Bitcoin
324.601
-7.07%
EXEN Coin
40.99
-3.98%
20ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 20 C
    Marcao'nun sözleşmesi uzatıldı

    Marcao'nun sözleşmesi uzatıldı

    Galatasaray, başarılı stoperi Marcao'nun sözleşmesini 2024'e kadar uzattı.
    • Haber Merkezi
    • 22.05.2021 - 16:40
    • Güncelleme : 22.05.2021 - 17:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Galatasaray'da sezonun tamamlanmasının ardından transfer çalışmaları da başladı. Sarı kırmızılılarda savunmanın önemli ismi

    Marcao ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlandı. Brezilyalı futbolcunun sözleşmesi 3 yıl uzatıldı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, “Marcao Teixeira, 2024 yılına kadar bizimle.” ifadeleri kullanıldı.

    Marcao nun sözleşmesi uzatıldı #1

    YILLIK 1 MİLYON 300 BİN

    Marcao'ya 2022-23 sezonunda yıllık 1 milyon 300 bin, 2023-24 sezonunda ise yıllık 1 milyon 400 bin euro ödeme yapılacak.

    Marcao, Galatasaray'da bu sezon 42 resmi maça çıktı ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

    Marcao nun sözleşmesi uzatıldı #2

    "BUGÜN MUTLULUKTAN BAŞKA BİR ŞEY HİSSETMİYORUM"

    Transferiyle ilgili konuşan Marcao, "Galatasaray'da sevgiyi ve birçok şeyi öğrendik. Bugün mutluluktan başka bir şey hissetmiyorum.

    Galatasaray formasını giydiğim ilk andan beri hedefim maksimum katkıyı sağlayabilmek. Yapılan fedakarlıklar, mücadeleler...

    İlk günden bugüne yaptığım şey, Galatasaray formasını en iyi şekilde terletmek.

    "ADİL BİR SEZON OLMADI"

    Geldiğim günden bu yana yaşadığımız en zor sezon buydu. Pandemi nedeniyle birçok arkadaşımızı kaybettik, taraftarlarımız bizimle değildi, hakem kararları bir tarafa daha yardım eden durumdaydı, adil bir sezon olmadı.

    Sonuna kadar mücadele ettik. İşi son maça kadar götürdük, gol averajıyla şampiyonluğu yitirdik. Buradan önemli dersler çıkardık, bu dersler önümüzdeki sezonlarda bize yardımcı olacaktır."

    Taraftarımız bizim için çok önemli. Onların yokluğunu hissediyoruz. Umarım bir an önce pandemi şartları daha iyiye gider ve onlara kavuşuruz. Onlar aramıza döndüğünde bu başarılara tekrar atma şansımız olacaktır.

    "FATİH TERİM'İ BABA OLARAK GÖRÜYORUM"

    Fatih Terim'i hoca olarak değil, baba olarak görüyorum.

    Portekiz'de küme düşmemeye oynayan bir takımda oynuyordum, beni o keşfetti. Birçok kişi bana inanmıyordu. Bana güveni veren, Fatih hocamdır. Onu baba olarak görüyorum. Benimle özel olarak ilgilenen, bana tavsiyeler veren kişi o.

    Marcao nun sözleşmesi uzatıldı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir