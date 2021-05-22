Marcao'nun sözleşmesi uzatıldı

Galatasaray, başarılı stoperi Marcao'nun sözleşmesini 2024'e kadar uzattı.

Galatasaray'da sezonun tamamlanmasının ardından transfer çalışmaları da başladı. Sarı kırmızılılarda savunmanın önemli ismi

Marcao ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlandı. Brezilyalı futbolcunun sözleşmesi 3 yıl uzatıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Marcao Teixeira, 2024 yılına kadar bizimle.” ifadeleri kullanıldı.

YILLIK 1 MİLYON 300 BİN

Marcao'ya 2022-23 sezonunda yıllık 1 milyon 300 bin, 2023-24 sezonunda ise yıllık 1 milyon 400 bin euro ödeme yapılacak.

Marcao, Galatasaray'da bu sezon 42 resmi maça çıktı ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

"BUGÜN MUTLULUKTAN BAŞKA BİR ŞEY HİSSETMİYORUM"

Transferiyle ilgili konuşan Marcao, "Galatasaray'da sevgiyi ve birçok şeyi öğrendik. Bugün mutluluktan başka bir şey hissetmiyorum.

Galatasaray formasını giydiğim ilk andan beri hedefim maksimum katkıyı sağlayabilmek. Yapılan fedakarlıklar, mücadeleler...

İlk günden bugüne yaptığım şey, Galatasaray formasını en iyi şekilde terletmek.

"ADİL BİR SEZON OLMADI"

Geldiğim günden bu yana yaşadığımız en zor sezon buydu. Pandemi nedeniyle birçok arkadaşımızı kaybettik, taraftarlarımız bizimle değildi, hakem kararları bir tarafa daha yardım eden durumdaydı, adil bir sezon olmadı.

Sonuna kadar mücadele ettik. İşi son maça kadar götürdük, gol averajıyla şampiyonluğu yitirdik. Buradan önemli dersler çıkardık, bu dersler önümüzdeki sezonlarda bize yardımcı olacaktır."

Taraftarımız bizim için çok önemli. Onların yokluğunu hissediyoruz. Umarım bir an önce pandemi şartları daha iyiye gider ve onlara kavuşuruz. Onlar aramıza döndüğünde bu başarılara tekrar atma şansımız olacaktır.

"FATİH TERİM'İ BABA OLARAK GÖRÜYORUM"

Fatih Terim'i hoca olarak değil, baba olarak görüyorum.

Portekiz'de küme düşmemeye oynayan bir takımda oynuyordum, beni o keşfetti. Birçok kişi bana inanmıyordu. Bana güveni veren, Fatih hocamdır. Onu baba olarak görüyorum. Benimle özel olarak ilgilenen, bana tavsiyeler veren kişi o.