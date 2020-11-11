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- Marcao'ya Leipzig talip oldu
Marcao'ya Leipzig talip oldu
- Haber Merkezi
- 11.11.2020 - 10:21
- Güncelleme : 11.11.2020 - 11:13
Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu Marcao, son dönemlerde yaptığı hatalarla gündeme gelse de Avrupa'dan talipleri artmaya devam ediyor.
LEIPZIG DEVREDE
Brezilyalı futbolcuyu, eski Trabzonsporlu Alexander Sörloth'un formasını giydiği Leipzig'in de listesine aldığı öğrenildi.
İki önemli stoperi Upamecano ve Klostermann'ın sakatlığından ötürü bir savunmacı arayan Alman kulübünün, Marcao'yu izlediği ve sarı-kırmızılılarla temasa geçtiği kaydedildi.
GALATASARAY 15 MİLYON EURODAN KAPIYI AÇTI
Geçtiğimiz transfer sezonunda Newcastle Untied ve Roma takımlarının da istediği 24 yaşındaki futbolcu için Galatasaray yönetiminin 15 milyon euro istediğini, Leipzig'li yetkililere anlattığı öğrenildi.
Ocak ayına kadar gözlemlerini tamamlayacak olan Alman kulübünün kararını da devre arası transfer döneminde vermesi bekleniyor.
Marcao, bu sezon parçalı formayla çıktığı 11 maçta 1 gol 1 asistle takımına katkı sağlarken 975 dakika sahada kaldı.