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    Marcao'ya Leipzig talip oldu

    Marcao'ya Leipzig talip oldu

    Galatasaray'ın 24 yaşındaki futbolcusu Marcao, iki stoperi de sakatlanan Leipzig'in listesine girdi. Sarı-kırmızılılar, ilk temasta Alman kulübüne 15 milyon eurodan kapıyı açtı.
    • Haber Merkezi
    • 11.11.2020 - 10:21
    • Güncelleme : 11.11.2020 - 11:13
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    Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu Marcao, son dönemlerde yaptığı hatalarla gündeme gelse de Avrupa'dan talipleri artmaya devam ediyor.

    LEIPZIG DEVREDE

    Brezilyalı futbolcuyu, eski Trabzonsporlu Alexander Sörloth'un formasını giydiği Leipzig'in de listesine aldığı öğrenildi.

    İki önemli stoperi Upamecano ve Klostermann'ın sakatlığından ötürü bir savunmacı arayan Alman kulübünün, Marcao'yu izlediği ve sarı-kırmızılılarla temasa geçtiği kaydedildi.

    Marcao ya Leipzig talip oldu #1

    GALATASARAY 15 MİLYON EURODAN KAPIYI AÇTI

    Geçtiğimiz transfer sezonunda Newcastle Untied ve Roma takımlarının da istediği 24 yaşındaki futbolcu için Galatasaray yönetiminin 15 milyon euro istediğini, Leipzig'li yetkililere anlattığı öğrenildi.

    Ocak ayına kadar gözlemlerini tamamlayacak olan Alman kulübünün kararını da devre arası transfer döneminde vermesi bekleniyor.

    Marcao, bu sezon parçalı formayla çıktığı 11 maçta 1 gol 1 asistle takımına katkı sağlarken 975 dakika sahada kaldı.

    Marcao ya Leipzig talip oldu #2

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