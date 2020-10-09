Marcao'ya yüzde yüz zam planı

Galatasaray'ın performansıyla dikkat çeken isimlerinin başında gelen Marcao'nun 900 bin euro olan maaşına büyük bir zam yapılarak 2 milyon euro dolaylarına çekilmesi planlanıyor.

Galatasaray'ın geçen sezondan bu yana en çok gelişim gösteren oyuncularının başında gelen Marcao için düğmeye basılıyor.

MARCAO'YA ZAM JESTİ

Transfer sezonunda Premier Lig başta olmak üzere birçok ligin takımından teklif alan ancak teklif düşük bulunarak reddedilen Marcao'nun maaşına zam yapılacak.

Şu anda takımın en az kazananlarından biri olan Brezilyalı savunmacının sözleşmesinin 2022 yılında biteceğini de hesaplayan yönetim Marcao'ya yüzde 100 zam yapmayı planlıyor. Sözleşme süresini de 2025'e uzatmayı planlayan Mustafa Cengiz ve kurmayları bu şekilde 24 yaşındaki stoperin geleceğinde pay sahibi olmayı hedefliyor.

2 MİLYONA YAKIN KAZANACAK

Şu anda 900 bin euro kazanan Marcao'nun yeni sözleşmesinin 1.8-2 milyon euro dolaylarına çekileceği kaydedildi.

Galatasaray böylece Marcao pazarlıklarında elini bir hayli güçlendirecek. Sarı-kırmızılıların yükselen formu ile dikkat çeken Brezilyalı futbolcunun sözleşmesine 30 milyon euroluk çıkış maddesi de koymaya hazırlandığı belirtildi.

Geriden oyun kurma özelliğinin yanı sıra, mücadelesi ve hırsı ile dikkat çeken Marcao'nun Brezilya Milli Takımı'na seçilmesi durumunda piyasasının daha da artacağı öngörülüyor.



