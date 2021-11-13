Marcao'yu Inter ve Roma istiyor

Galatasaray'ın başarılı savunmacısı Marcao, İtalya'nın önde gelen takımları Roma ve Inter'in transfer listesine girdi.

Çizme'de yayın yapan Tuttomercato, İtalyan devleri Inter ve Roma'nın, Galatasaraylı Marcao'yu takip ettiğini yazdı.

INTER VE ROMA İSTİYOR

Haberde, transferin gözdesi olan Inter'in stoperleri Alessandro Bastoni ve Stefan de Vrij ikilisinden birinin ayrılması durumunda lacivert-siyahlıların, Marcao için devreye girebileceği iddia edildi.

Brezilyalı savunmacının, transfer listesinde üst sıralarda olduğu kaydedildi.

Aynı zamanda Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma'nın da transfer adayları arasında Marcao'nun yer aldığı ve iki kulübün bu transfer için kıyasıya bir yarışa girebileceği belirtildi.

İsmi sık sık Avrupa ekipleriyle anılan 25 yaşındaki savunmacı 2018-19 sezonu devre arasında Chaves'ten 4 milyon euroya transfer edilmişti.

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