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    Marcel Tisserand, El Ittifak yolcusu

    Fenerbahçe, tecrübeli stoperi Marcel Tisserand'ın transferi konusunda El Ittifak takımı ile prensip anlaşmasına vardı.
    • 21.08.2022 - 13:55
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    Marcel Tisserand, El Ittifak yolcusu

    UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig olmak üzere yoluna iki kulvarda devam eden Fenerbahçe'de bir yandan da kadro planlaması üzerine çalışmalar sürüyor. Kadrosunda yabancı oyuncuların çokluğu sebebiyle problem yaşayan sarı-lacivertliler'de tüm gözler takım ile yollarını ayıracak oyunculara çevrilmiş durumda.

    Marcel Tisserand, El Ittifak yolcusu #1

    Transfer bitmeye yakın

    TRT Spor'un haberine göre; Suudi Arabistan ekiplerinden El Ittifak, Demokratik Kongolu stoper Marcel Tisserand'ın transferi için Fenerbahçe ile prensip anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki stoperin, transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

    Fenerbahçe'de istenilen performansı gösteremedi

    Fenerbahçe'ye 2020 yaz döneminde transfer olan Tisserand, şu ana kadar sarı-lacivertli forma ile 54 maçta sahaya çıktı ve 1 gol 1 asist ile oynadı.

    Futbol kariyerine Monaco altyapısında başlayan Tisserand, sırasıyla Lens, Toulouse, Ingolstadt, Wolfsburg ve son olarak ülkemizde Fenerbahçe formalarını giydi. Milli Takımı'nın da kaptanlığını üstlenen tecrübeli futbolcu 36 kez de Demokratik Kongo formasını giydi.

    Marcel Tisserand, El Ittifak yolcusu #2


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