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    Marcelo: Beşiktaş için kolaylık sağlayın

    Beşiktaş, eski savunmacısı Marcelo Guedes'i geri istiyor. Lyon'un bırakmak istemediği 33 yaşındaki stoper, siyah-beyazlılar için takımına rest çekti.
    • Haber Merkezi
    • 07.08.2020 - 12:15
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    Marcelo: Beşiktaş için kolaylık sağlayın

    Beşiktaş'ın 2016 ve 2017 yıllarında yaşadığı şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan Marcelo Guedes yeniden siyah-beyazlı formayı giymeyi çok istiyor.

    Öyle ki 33 yaşındaki stoper ve eşi, taraftarların sosyal medyadan yaptığı sevgi gösterilerine "Yakında birlikte olacağız" karşılığını veriyor. Marcelo, Beşiktaş'ın teklifini kabul etti ancak kulübü Lyon 1.5 milyon Euro'luk bonservis bedelini yeterli görmüyor.

    Marcelo: Beşiktaş için kolaylık sağlayın #1

    VERİLEN TEKLİF UYGUN

    Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi olan Marcelo'nun bu konudaki tavrı net. Oyuncunun Lyon yetkilileriyle konuştuğu ve "Zaten seneye sözleşmem bitiyor. Para kazanmak istiyorsanız gelen teklifin uygun olduğunu düşünüyorum. Kolaylık ve anlayış gösterirseniz sevinirim" dediği belirtildi.

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