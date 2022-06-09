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    Marcelo, Fenerbahçe için Alex'i ve Roberto Carlos'u aradı

    Marcelo, Fenerbahçe için Alex'i ve Roberto Carlos'u aradı

    Fenerbahçe'nin Real Madrid'den transfer etmek istediği Marcelo, vatandaşı Roberto Carlos ve Alex de Souza'yı arayarak fikirlerini aldı.
    • 09.06.2022 - 14:19
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 14:30
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    Transfer çalışmalarına hız veren ve Avrupa'nın dört bir yanında mesai harcayan Fenerbahçe'de sol bek için bir numaralı aday Marcelo.

    2007'den beri Real Madrid forması giyen dünyaca ünlü oyuncu, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

    Brezilya basınında geçtiğimiz hafta çıkan haberlerde, bu ülkeden takımların Marcelo'yu istediğini ancak oyuncunun kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği ve Fenerbahçe'nin transferde bir adım önde olduğu belirtilmişti. Benzer bir iddia Fransa'dan geldi.

    Marcelo, Fenerbahçe için Alex i ve Roberto Carlos u aradı #1

    Fenerbahçe için Brezilyalı oyuncuları aradı

    Buna göre 34 yaşındaki sol bek için Lyon ve Marsilya devrede. Haberde, Lyon'un 3.5 milyon euroluk maaş teklifinin Marcelo tarafından geri çevrildiği belirtildi.

    Marsilya'nın ise Fenerbahçe gibi senelik 4 milyon euro önerdiği kaydedildi. Mavi-Beyazlılar'ın bu transferde çok istekli oldukları kaydedildi. Ancak Marcelo konusunda hem Jorge Jesus faktörü, hem de bir dönem Fenerbahçe forması giyen vatandaşlı Roberto Carlos, Alex De Souza, Edu Dracena gibi isimlerin yoğun tavsiyeleri nedeniyle Sarı-Lacivertliler'in şu anda daha avantajlı olduğu kaydedildi.

    Yoğun geçen, Şampiyonlar Ligi ve La Liga şampiyonluğu ile geçen sezonun ardından tatile çıkan tecrübeli yıldızın yakın zamanda geleceğiyle ilgili son kararını vereceği öğrenildi.

    Marcelo, Fenerbahçe için Alex i ve Roberto Carlos u aradı #2

    Real Madrid kupalarla onurlandıracak

    16 sezon, 545 resmi maç, 38 gol, 103 asist... Real Madrid, kulüp tarihine geçen Marcelo'ya muhteşem bir şekilde veda etmek için hazırlıklara başladı.

    Mundo Deportivo'nun haberine göre yönetim, dünyaca ünlü yıldız için kulübün Valdebebas'ta yer alan antrenman tesislerinde bir tören düzenleyecek.

    Tecrübeli sol bekin Real Madrid formasıyla kaldırdığı 25 kupanın yer alacağı veda organizasyonunda,

    Marcelo'ya plaket verileceği öğrenildi. İspanyol devinin bu töreni aslında Santiago Bernabeu'da düzenlemek istediği ancak statta çalışmalar nedeniyle Valdebebas'ta karar kılındığı belirtildi. Veda töreninin tarihi de henüz belirlenmedi.

    Marcelo, Fenerbahçe için Alex i ve Roberto Carlos u aradı #3


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