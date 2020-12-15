Euro
9.5288
-0.15%
Dolar
7.8348
-0.2%
Altın
464.84
0.67%
Borsa
1.391
0.15%
Bitcoin
150.746
0.00%
EXEN Coin
10.75
-0.09%
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Marcelo için West Ham devreye girdi

    Lyon'un tecrübeli savunmacısı Marcelo, Premier Lig'e gidebilir. West Ham United, Beşiktaş'ın eski yıldızını kadrosuna katmak istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2020 - 11:49
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Marcelo için West Ham devreye girdi

    Premier Lig ekiplerinden West Ham United, bir dönem Beşiktaş forması da giyen Marcelo'yu renklerine bağlamak istiyor.

    The Sun'da yer alan habere göre, Lyon'daki performansıyla dikkat çeken Marcelo, West Ham'ın radarına girdi. Londra ekibi sezon sonunda sözleşmesi bitecek Brezilyalı savunmacıyı bedelsiz olarak kadrosuna katmayı planlıyor.

    Marcelo için West Ham devreye girdi #1

    WEST HAM İLGİSİ

    Marcelo'ya yakın bir kaynağın transferle ilgili olarak, ''Birkaç kulüp ilgileniyor. Ancak son konuşmalardan bu yana West Ham hakkında iyi bir his var. Bu harika bir fırsat'' ifadelerini kullandığı belirtildi.

    Beşiktaş'ta bir buçuk sezon forma giyen Marcelo, 2017 yazında 7 milyon euro karşılığında Fransa'nın yolunu tutmuştu.

    Lyon formasıyla dördüncü sezonunu geçiren deneyimli savunmacı geçen sezon takımıyla Şampiyonlar Ligi yarı finalinde mücadele etmişti.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir