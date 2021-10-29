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    Marcelo, Leeds United yolunda

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United, ara transfer döneminde Marcelo'yu kadrosuna katmak istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 29.10.2021 - 16:35
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    Marcelo, Leeds United yolunda

    Real Madrid'in tecrübeli isimlerinden Brezilyalı sol bek Marcelo, 14 yıl sonra İspanyol devinden ayrılmaya hazırlanıyor. Marcelo'nun sözleşmesi Haziran ayı sonunda bitiyor.

    El Nacional'in haberine göre sezon sonu takımdan ayrılacak Marcelo için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United devrede. Leeds'in 1.5 yıllık bir sözleşme önerisinde bulunması bekleniyor.

    DEVRE ARASINI BEKLİYORLAR

    Leeds United'ın talebi, Marcelo'yu ara transfer döneminde kadrosuna katmak. Bunun için de Real Madrid'in oyuncuyu devre arasında serbest bırakmasını bekledikleri aktarılmakta.

    Marcelo, Leeds United yolunda #1

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