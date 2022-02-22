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    Marcelo Saracchi, Levante'ye transfer oldu

    Galatasaray'ın eski sol beki Marcelo Saracchi, İspanya La Liga'da son sırada yer alan Levante'ye imza attı.
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2022 - 15:05
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    Marcelo Saracchi, Levante'ye transfer oldu

    İspanya La Liga'da son sırada yer alan ve kümede kalma ihtimali bir hayli azalan LevanteGalatasaray 'ın eski sol beki Marcelo Saracchi'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

    2019/20 ve 2020/21 sezonlarında Galatasaray'da 1,5 sezon kiralık oynayan Marcelo Saracchi, Alman ekibi RB Leipzig'e dönmüştü. Ancak Leipzig Uruguaylı sol bekin sözleşmesini feshetmişti.

    SÖZLEŞME 2024 YILINA KADAR

    1998 doğumlu Saracchi, 2024 yılına kadar Levante forması giyecek. Uruguaylı sol bek, Galatasaray'daki 1.5 yılında 2 gol, 6 asistle oynadı.

    Marcelo Saracchi, Levante ye transfer oldu #1


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