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    Marcelo, Trabzonspor'u reddetti

    Marcelo, Trabzonspor'u reddetti

    Sol bek arayışlarını yoğunlaştıran Trabzonspor, Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Marcelo'ya teklif yaptı. Başarılı oyuncu, bordo-mavililerden gelen teklifi reddetti.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2022 - 12:40
    • Güncelleme : 05.01.2022 - 13:00
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    Kadrosuna bir sol bek transferi yapmak isteyen Trabzonspor Kulübü, dikkat çeken transfer girişiminde bulundu.

    61 Saat'in haberi göre; Real Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Marcelo ile temas kuran Trabzonspor, oyuncuya ciddi bir teklif iletti.

    Marcelo, Trabzonspor u reddetti #1

    "TÜRKİYE'Yİ DÜŞÜNMÜYORUZ"

    Yıllık 2.5 milyon eurodan Brezilyalı sol bekin kapısını çalan bordo-mavililer, "Şimdilik Türkiye'yi düşünmüyoruz. Sezon sonu görüşebiliriz." cevabını aldı.

    Marcelo'nun, Süper Lig hakkında önyargılı olduğu da gelen haberler arasında.

    Öte yandan Marcelo, bu sezon Real Madrid formasıyla sadece 4 maça çıktı. (133 dakika)

    Marcelo, Trabzonspor u reddetti #2


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