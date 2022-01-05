Marcelo, Trabzonspor'u reddetti

Sol bek arayışlarını yoğunlaştıran Trabzonspor, Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Marcelo'ya teklif yaptı. Başarılı oyuncu, bordo-mavililerden gelen teklifi reddetti.

Kadrosuna bir sol bek transferi yapmak isteyen Trabzonspor Kulübü, dikkat çeken transfer girişiminde bulundu.

61 Saat'in haberi göre; Real Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Marcelo ile temas kuran Trabzonspor, oyuncuya ciddi bir teklif iletti.





"TÜRKİYE'Yİ DÜŞÜNMÜYORUZ"

Yıllık 2.5 milyon eurodan Brezilyalı sol bekin kapısını çalan bordo-mavililer, "Şimdilik Türkiye'yi düşünmüyoruz. Sezon sonu görüşebiliriz." cevabını aldı.

Marcelo'nun, Süper Lig hakkında önyargılı olduğu da gelen haberler arasında.

Öte yandan Marcelo, bu sezon Real Madrid formasıyla sadece 4 maça çıktı. (133 dakika)