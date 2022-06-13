Marcelo'dan Türkiye sorusuna yanıt

İspanyol ekibi Real Madrid'den ayrılan Marcelo'nun adı sarı-lacivertlilerle geçiyor. Yıldız oyuncu Türkiye iddialarına yanıt verdi.

Real Madrid ile kazandığı kupalarla adını spor tarihine yazdıran Marcelo, Eflatun Beyazlılar'a veda etti.

Fluminense altyapısından yetişen ve 2007'de Real Madrid'e transfer olan Marcelo, kulüpte geçirdiği 15 yılda 25 kupa kazandı.

Brezilyalı oyuncu, Madrid ekibiyle 545 maçta forma giyerken 38 gol ve 103 asist kaydetti.

Real Madrid'de Marcelo için veda töreni düzenlendi. Real Madrid tarihinin en çok kupa kazanan ismi olan Marcelo törende gözyaşlarını tutamazken, "Kendimi sadece futbol oynamaya adadım. Eşime teşekkür etmek istiyorum çünkü o, futbola başladığımdan bu yana hep yanımdaydı. Bugün neysem, hepsi onun sayesinde." dedi.

"Futbol tarihinin en iyi beklerinden birisin"

Real Madrid Başkanı Florentino Perez ise Marcelo'ya veda töreninde, "Büyük kaptanımıza veda ediyoruz. Real Madrid tarihinin en çok şampiyonluk kazanan oyuncusunda bahsediyoruz. Marcelo, tüm hayallerini gerçekleştirdin. Hiç şüphesiz, futbol tarihinin en iyi beklerinden birisin." açıklamasını yaptı.

"Türkiye'de mi oynayacaksın?"

"Dünyanın en büyük kulübünde oynadım. Bu bir veda değil çünkü Real Madrid'den ayrılmayacağımı hissediyorum." diyen Marcelo, futbola devam edeceğini söyledi.

"Emekli olmayı düşünmüyorum. En azından şu an için değil. Hala üst seviyede oynayabileceğini düşünüyorum. İleride Real Madrid ile karşılaşmak mı? Problem olmaz. Madrid taraftarıyım ama aynı zamanda büyük profesyonelim." açıklamasını yapan Brezilyalı, "Türkiye'de mi oynayacaksın?" sorusuna, "Bilmiyorum. Geleceğim ile ilgili bir karar verdiğimde belki Instagram'da açıklarım (gülüyor)" yanıtını verdi.

İspanyol basını ise yıldız futbolcunun; Türkiye, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden teklif aldığını yazdı. 34 yaşındaki yıldızın bu teklifler arasından en çok ilgisini çekenin ise Türkiye'den gelen olduğu ifade edildi. Brezilyalı oyuncu için Fransa'nın Marsilya takımının da ilgisi devam ediyor.