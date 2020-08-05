Marcelo'nun eşi: Yakında birlikte olacağız

1.5 yıl Beşiktaş forması giyen ve ardından Fransa'nın Lyon takımının yolunu tutan Marcelo Guedes'in eşinin paylaşımı, siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.

Pandemi nedeniyle alacaklarını alamadığını iddia ederek takımdan ayrılan Victor Ruiz'in ardından satış listesinde bulunan Vida'nın da takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

"YAKINDA BİRLİKTE OLACAĞIZ"

Siyah-beyazlı camiaya gönül veren taraftarların çok sevdiği isimlerden biri olan Marcelo Guedes cephesinden de heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Tecrübeli futbolcunun eşi Tatiane Guedes, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Beşiktaş taraftarlarından gelen her bir mesaja teşekkür ederim. İnanılmazsınız. Tanrı'nın planları her zaman inanılmazdır, yakında birlikte olacağız." ifadelerini kullandı.

Tatiane Guedes, geçen hafta da Marcelo'yu takıma geri çağıran taraftarların gönderilerini paylaşarak sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı.