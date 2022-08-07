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    Marco Paixao yeniden Altay'da

    Altay, geçtiğimiz sezon yollarını ayırdığı 37 yaşındaki Portekizli golcüsü Marco Paixao ile yaşanılan maddi anlaşmazlığı çözerek yeniden kadrosuna kattı.
    • 07.08.2022 - 11:34
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    Marco Paixao yeniden Altay'da

    Geçtiğimiz sezon yaşadığı mali problemler ve beraberinde gelen kötü sonuçların ardından Süper Lig 'den düşen Altay, 1 dönemlik transfer yasağı almıştı.

    Bjönkander harici tüm yabancı futbolcularıyla vedalaşan siyah-beyazlılar, 4 sezondur kadrosunda bulunan Portekizli golcü Marco Paixao ile bir süredir görüşmelerini sürdürüyordu.

    Yeniden anlaşıldı

    İzmir temsilcisi, yaklaşık 600 bin euro alacağı bulunan 37 yaşındaki golcü ile yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç aldı.

    Görüşmelerin tamamlanmasının ardından Altay, sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruyla Marco Paixao ile yeniden anlaştığını açıkladı.

    3 kez gol kralı oldu

    Altay ile 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 yıllarında üç kez üste üste 1. Lig gol kralı olan Paixao, siyah-beyazlı formayla çıktığı 131 maçta 82 gol atarak Altay tarihinin en fazla gol atan yabancı futbolcusu olmuştu.

    Marco Paixao yeniden Altay da #1


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