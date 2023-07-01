Marcus Thuram, Inter'de İtalyan devi Inter, forvet bölgesine Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach'tan ayrılan Marcus Thuram'ı transfer etti.

İtalya Serie ekiplerinden Inter, Edin Dzeko ve Romelu Lukaku ile yollarını ayırması sonrası takıma yeni bir golcü takviyesi yaptı.

Son Şampiyonlar Ligi finalisti, Mönchengladbach ile mukavelesi biten Fransız golcü Marcus Thruam'ı kadrosuna kattı. 25 yaşındaki santrfor ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

250 maçta 63 gol kaydetti

Fransız oyuncu, Guingamp'ta 2 sezon top koşturduktan sonra, 9 milyon Euro bedelle Borussia Mönchengladbach'ın yolunu tutmuştu.

Kulüp düzeyinde 250 maça çıkan Marcus Thuram, 63 gol atarken 35 de asist yaptı.