Marek Hamsik, Göteborg'a transfer oldu

Napoli'den ayrılarak Dalian Professional'a transfer olan Hamsik'in Çin macerası kısa sürdü. Slovakyalı futbolu Göteborg'a imza attı.

2007-2019 yılları arasında Napoli forması giyen ve 409 Serie A maçında 100 gol 79 asistlik performans sergileyen orta saha oyuncusu Hamsik, İtalyan ekibinin efsaneleri arasına adını yazdırmayı başarmıştı.

Daha sonra takımdan ayrılarak Dalian Professional'a transfer olan Slovakyalı futbolcu, Çin'de yapamadı.

"BURADA OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM"

İsveç ekibi Göteborg ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlayan 33 yaşındaki oyuncu, "Burada olduğum için çok mutluyum. Takım arkadaşlarımla tanışmayı ve onlarla antrenman yapmaya başlamayı dört gözle bekliyorum. Herkesin bildiği gibi kısa vadeli bir sözleşmeyle buradayım ancak ekibin başarıya ulaşmasına yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım." dedi.