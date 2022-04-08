Marek Hamsik, Napoli ile görüşecek

Trabzonspor'un Slovak yıldızı Marek Hamsik sezon sonu Napoli'ye dönebilir. Tecrübeli oyuncunun menajeri Martin Petras, oyuncusu hakkında açıklamalarda bulundu.

Sezon başında Göteborg'dan Trabzonspor'a katılan Marek Hamsik, efsaneleştiği Napoli'ye dönebilir. Yıldız oyuncunun menajeri, oyuncusunun geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

İtalya'da Radyo Goal'e konuşan Martin Petras, Hamsik'in Napoli yöneticileri ile görüşme hazırlığında olduğunu söyledi. Petras, "Marek, Napoli'de olur mu? Umarım sezon sonu 2 kulübün şampiyonluğunu görebilir.

“Bu konuyu konuşacaklar”

Marek Hamsik'in teknik ekipte yer alması o ve başkan De Laurentiis arasında bir durum. Bu konuyu konuşacaklar. Hamsik kulübün sportif direktörü Giuntoli ile zaman zaman konuşuyor, iki tarafında bir anlaşmaya varması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 25 maça çıkan 34 yaşındaki yıldız 2 gol attı ve 4 asist yaptı.