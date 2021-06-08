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    Marek Hamsik Trabzonspor'da

    Marek Hamsik Trabzonspor'da

    Trabzonspor, görüşme halinda olduğu Marek Hamsik transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililer, Slovak orta saha oyuncusuna 2 yıllık imzayı attırdı.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2021 - 13:38
    • Güncelleme : 08.06.2021 - 14:11
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    İlk olarak Bruno Peres ve Gervinho'yu kadrosuna katan bordo-mavililer, görüşme halinde olduğu 33 yaşındaki orta saha Marek Hamsik transferinde de mutlu sona ulaştı.

    Marek Hamsik Trabzonspor da #1

    2 YILLIK ANLAŞMA

    Trabzonspor, son olarak Göteborg'da forma giyen ve bonservisi elinde olan Slovak futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 33 yaşındaki yıldız için yıllık 1.5 milyon euro garanti ücret artı 700 bin euro imza parası ödenecek.

    Fanatik'in haberine göre; Fırtına'nın, Marek Hamsik transferini kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

    Marek Hamsik Trabzonspor da #2

    20 MİLYON EUROYA ÇİN'E GİTMİŞTİ

    Slovan Bratislava altyapısından yetişen Marek Hamsik, 2004 yılında İtalya'nın yolunu tuttu. Brescia U19 takımına transfer olan Slovak futbolcu daha sonra burada A takıma çıktı. Ardından 5.5 milyon euroya 2007 yılında İtalya Serie A takımlarından Napoli'ye transfer oldu.

    Burada geçirdiği 12 senenin ardından kariyerin en pahalı transfer ücretiyle, 20 milyon euroluk bir bonservis ile 2018-19 sezonunun devre arasında Çin'in DL Yifang kulübüne gitti.

    Burada geçirdiği 2 sezonun ardından geçtiğimiz sezonun devre arasında Göteborg'un yolunu tuttu. 33 yaşındaki orta saha oyuncusu burada yarım sezon geçirdi.

    Marek Hamsik Trabzonspor da #3

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