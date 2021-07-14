Mario Balotelli: Ben eğlenmeyi seviyorum

Adana Demirspor'un dünya yıldızı transferi Mario Balotelli, transferi sonrasında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Adana Demirspor'un yeni transferi Mario Balotelli, basın mensuplarının karşısına çıktı ve soruları yanıtladı.

"Geldiğim için çok mutluyum. Transfer süreci keyifli geçti. İyi bir takıma sahip olduğumuzu hissediyorum. Başkanımızla görüştükten sonra onunla benzer karaktere sahip olduğumuzu fark ettim."





"DAHA ÖNCE TÜRKİYE'DEN GELEN TEKLİFLERİ REDDETMİŞTİM"

"Daha önce Türkiye'den transfer teklifleri almıştım ama hepsini reddetmiştim. Bu sefer doğru zaman olduğunu hissettim ve ilk defa bir Türk takımından iyi bir teklif aldım."

"BEN DELİ DEĞİLİM"

"Normalde hedeflerimi kimseye açıklamam ama söylemem gerekirse önceliğimiz ligde kalıcı olup güzel bir sezon geçirmek. Ben kendimi normal bir insan olarak görüyorum. Bu ‘deli’ ibaresi bana gazeteler ve medya tarafından yapıştırılmış bir damga... Futbolcuların asker gibi yaşamalarını istiyorlar sanırım fakat ben eğlenmeyi seviyorum. Bazen futbolun dışına çıkabiliyorum. Taraftarlara şunu söylemek istiyorum; ben normal bir insanım, deli değilim, kazanmayı çok istiyorum."

FENERBAHÇE MAÇI

Ligin ilk haftasındaki Fenerbahçe maçı sorulan Balotelli, "Stadyuma gelin." dedi.