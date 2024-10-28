Mario Balotelli, Genoa'ya transfer oldu

Süper Lig ekibi Adana Demirspor'daki sözleşmesi Temmuz 2024'te sona eren yıldız golcü Mario Balotelli'nin yeni durağı belli oldu.

Tecrübeli futbolcu, Serie A'da mücadele eden Genoa'nın yolunu tuttu. İtalyan takımı, Balotelli'yi renklerine bağladığını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mario Balotelli, şunları dedi:

Heyecanlıyım. Konuşmak için pek hevesim yok ama sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. İçimde yangın var mı göreceksiniz. Genoa taraftarlarına selam gönderiyorum. Bu takım için her şeyimi vereceğim. Umarım en kısa zamanda hazır olurum.