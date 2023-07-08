Mario Balotelli, Trabzonspor'a haber yolladı

Adana Demirspor forması giydiği dönemde Süper Lig'deki performansıyla adından söz ettiren Mario Balotelli, Sion kariyerinde ise adeta kabusu yaşadı.
İtalyan futbolcu menajeri aracılığıyla Trabzonspor'a haber yollayarak, "Gol sorununuzu ben çözerim. Türkiye'ye dönmeye hazırım." dediği öğrenildi.
Petkovic'ten cevap bekleniyor
Bordo-mavili yöneticiler de teknik direktör Nenad Bjelica ile görüşerek kararını verecek.
Bruno Petkovic'ten olumsuz yanıt alınması halinde Balotelli ile resmi görüşmelerin başlayabileceği öğrenildi.
Geçen sezon İsviçre takımında 21 maça çıkan İtalyan yıldız 6 gol 1 asistlik performansla oynadı.