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- Mario Balotelli, Vasco Da Gama'ya transfer oluyor
Mario Balotelli, Vasco Da Gama'ya transfer oluyor
- Haber Merkezi
- 05.12.2020 - 11:47
- Güncelleme : 05.12.2020 - 11:50
Adı bir dönem Beşiktaş'la da anılan İtalyanların yaramaz çocuğu Mario Balotelli, Sergen Yalçın'ın transferi veto etmesi üzerine takımsız kalmıştı.
Bir süredir İtalya 4. Ligi Sporting Franciacorta ekibiyle idmanlara çıkan 30 yaşındaki futbolcu, Avrupa'dan talip çıkmayınca Brezilya'ya gitme kararı aldı.
SÖZLEŞME 1 YILLIK
Balotelli ile Vasco Da Gama'nın yıllık 2,5 milyon euro garanti para karşılığında anlaşmaya vardığı ve sözleşmenin 1 yıllık yapılacağı öğrenildi.
"MARADONA ETKİSİ YARATACAK"
Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Vasco Da Gama'nın Sportif Direktörü Fabio Cardella yaptığı açıklamada, "Balotelli bize gelmeyi çok istiyor. Unutmayın Vasco, dünyada Real Madrid'den sonra en çok kupa kazanan 2. kulüp. Eğer Balotelli bize gelirse taraftarımız için Maradona etkisi yaratacak, buna inanıyoruz." sözlerini kullanmıştı.