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    Mario Götze PSV'de

    Hollanda ekibi PSV, Borussia Dortmund ile yollarını ayıran Alman futbolcu Mario Götze'yi kadrosuna kattı.
    • Haber Merkezi
    • 07.10.2020 - 17:30
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    Mario Götze PSV'de

    Adı Türk takımlarıyla da anılan Mario Götze'nin yeni adresi belli oldu.

    Hollanda ekibi PSV, Borussia Dortmund'dan ayrılan 28 yaşındaki oyuncuyla iki yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

    Borussia Dortmund altyapısında yetişen Götze, 2013'te Bayern Münih'e transfer olmuş, 2016'da ise Borussia Dortmund'a dönmüştü.

    ALMANYA'YA DÜNYA KUPASI'NI GETİRMİŞTİ

    Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2014 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı ile şampiyon olan Götze, finalde Arjantin'i mağlup ettikleri maçta tek golü atmıştı.

    Götze, Bundesliga kariyerinde Borussia Dortmund ile iki, Bayern Münih ile üç lig şampiyonluğu yaşadı.

    Mario Götze PSV de #1

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