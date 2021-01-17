Mario Jardel futbola geri döndü

2012 yılında futbola veda eden Galatasaray'ın eski golcüsü Mario Jardel, 47 yaşında yeşil sahalara geri dönme kararı aldı.

Galatasaray'ın ve dünya futbolunun unutulmaz golcülerinden biri olan Mario Jardel, ilginç bir karara imza attı.

2012 yılında yeşil sahalara veda eden 47 yaşındaki isim, yıllar sonra futbola geri dönmeye hazırlanıyor.

Jardel, Portekiz Beja Bölge Federasyonu'nun liginde yer alan Uniao Serpense takımıyla anlaştı.

34 GOL ATMIŞTI

Sarı-kırmızılı formayı 1 sene giyen golcü futbolcu, çıktığı 43 maçta 34 gol atıp 5 de asist yapmıştı.