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    Mario Jardel futbola geri döndü

    Mario Jardel futbola geri döndü

    2012 yılında futbola veda eden Galatasaray'ın eski golcüsü Mario Jardel, 47 yaşında yeşil sahalara geri dönme kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 17.01.2021 - 11:22
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    Galatasaray'ın ve dünya futbolunun unutulmaz golcülerinden biri olan Mario Jardel, ilginç bir karara imza attı.

    2012 yılında yeşil sahalara veda eden 47 yaşındaki isim, yıllar sonra futbola geri dönmeye hazırlanıyor.

    Jardel, Portekiz Beja Bölge Federasyonu'nun liginde yer alan Uniao Serpense takımıyla anlaştı.

    Mario Jardel futbola geri döndü #1

    34 GOL ATMIŞTI

    Sarı-kırmızılı formayı 1 sene giyen golcü futbolcu, çıktığı 43 maçta 34 gol atıp 5 de asist yapmıştı.

    Mario Jardel futbola geri döndü #2

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