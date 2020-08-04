Mario Lemina, Beşiktaş'a önerildi

Galatasaray'da yeni sezonda düşünülmeyen Mario Lemina, menajeri vasıtasıyla Beşiktaş'a haber gönderdi. Tecrübeli isim sağlık raporunun olumlu gelmesi halinde Nevzat Demir Tesisleri'nin yolunu tutacak.

Kiralık sözleşmesi biten Mohamed Elneny'nin geleceği henüz belirsizliğini korurken, Beşiktaş'a sürpriz bir transfer önerisi geldi.

TERİM İSTEMEDİ, BEŞİKTAŞ'A ÖNERİLDİ

Galatasaray'da Fatih Terim'in kronik sakat diyerek gelecek sezon takımda görmek istemediği Mario Lemina'nın menajeri, İstanbul'dan ayrılmak istemeyen tecrübeli futbolcuyu Beşiktaş'a önerdi.

SERGEN YALÇIN İSTİYOR

Bu gelişmenin ardından Sergen Yalçın'ın Lemina'ya yeşil ışık yaktığı öğrenilirken, son kararın ise sağlık raporlarının ardından verileceği kaydedildi.

Bu sezon oynadığı maçlarla göz dolduran, ancak sakatlık yüzünden çok fazla maç kaçıran Gabonlu futbolcuya sağlık ekibinden onay çıkarsa, sözleşmenin detayları görüşülmeye başlanacak.

ABDULLAH AVCI VETO ETMİŞTİ

Öte yandan Beşiktaş, geçen sezon da Lemina ile ilgilenmiş ancak dönemin teknik direktörü Abdullah Avcı'nın kronik sakat olduğunu rapor etmesi üzerine transfer gerçekleşmemişti.

SEZON PERFORMANSI

26 yaşındaki orta saha, bu sezon tüm kulvarlarda 28 maçta (20'si Süper Lig) görev alırken 1 gol ile takımına yardımcı oldu.