Ara transfer dönemi çalışmalarına devam eden Galatasaray, bu kapsamında orta saha bölgesine eski futbolcusunu kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılılar, İngiliz ekiplerinden Wolverhampton'da forma giyen Gabonlu futbolcu Mario Lemina ile anlaşma sağladı ve 31 yaşındaki oyuncuyu İstanbul'a getirdi.

Lemina, özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi.

"EVİME DÖNDÜĞÜM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Gabonlu futbolcu burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeniden evine geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Havalimanında açıklamalarda bulunan tecrübeli oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

Bu hikaye bitmedi demiştim. Burada yeniden bulunmaktan çok mutluyum. Taraftarımızı yeniden göreceğim için çok heyecanlıyım. Hayalim Galatasaray'dı ve artık buradayım. Taraftarlarımız harika. Her zaman en iyisi olduklarını söylüyorum. Onları görmek istiyorum. Çok heyecanlıyım. Sahada neler yapabileceğimi biliyorlar. Hikayeyi tamamlamanın zamanı geldi. Evime döndüğüm için çok mutluyum.