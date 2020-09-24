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- Mario Mandzukic, Lokomotiv Moskova'ya doğru
Mario Mandzukic, Lokomotiv Moskova'ya doğru
Son olarak Katar'ın Al-Duhail SC takımında forma giyen ve bir süredir boşta olan Mario Mandzukic, kariyerini Rusya'da devam ettirecek.
- Haber Merkezi
- 24.09.2020 - 16:02
Hırvat Milli Takımı'nın deneyimli forvet oyuncusu Mario Mandzukic'in yeni adresi belli oluyor...
Adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılan oyuncu, yeni sezonda Lokomotiv Moskova formasını terletecek.
Son olarak Katar'ın Al-Duhail takımında oynayan 34 yaşındaki golcü, temmuz ayında kulübüyle olan sözleşmesini fesh etmesinden beri bir kulübe imza atmamıştı.
3 MİLYON EURO ALACAK
Daha önce Dinamo Zagreb, Wolfsburg, Bayern Münih, Atletico Madrid ve Juventus gibi kulüplerde forma giyen oyuncu, 1 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sevinci yaşadı.
Mandzukic'in Rus ekibinde senelik 3 milyon avro civarında kazanması bekleniyor.