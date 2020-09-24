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    Mario Mandzukic, Lokomotiv Moskova'ya doğru

    Son olarak Katar'ın Al-Duhail SC takımında forma giyen ve bir süredir boşta olan Mario Mandzukic, kariyerini Rusya'da devam ettirecek.
    • Haber Merkezi
    • 24.09.2020 - 16:02
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    Mario Mandzukic, Lokomotiv Moskova'ya doğru

    Hırvat Milli Takımı'nın deneyimli forvet oyuncusu Mario Mandzukic'in yeni adresi belli oluyor...

    Adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılan oyuncu, yeni sezonda Lokomotiv Moskova formasını terletecek.

    Son olarak Katar'ın Al-Duhail takımında oynayan 34 yaşındaki golcü, temmuz ayında kulübüyle olan sözleşmesini fesh etmesinden beri bir kulübe imza atmamıştı.

    3 MİLYON EURO ALACAK

    Daha önce Dinamo Zagreb, Wolfsburg, Bayern Münih, Atletico Madrid ve Juventus gibi kulüplerde forma giyen oyuncu, 1 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sevinci yaşadı.

    Mandzukic'in Rus ekibinde senelik 3 milyon avro civarında kazanması bekleniyor.

    Mario Mandzukic, Lokomotiv Moskova ya doğru #1

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