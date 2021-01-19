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- Mario Mandzukic resmen Milan'da
Mario Mandzukic resmen Milan'da
Beşiktaş'ın da transfer listesinde yer alan Mario Mandzukic, İtalyan devi Milan'la anlaştı.
- Haber Merkezi
- 19.01.2021 - 14:08
- Güncelleme : 19.01.2021 - 14:34
Serie A'da liderlik koltuğunda oturan Milan, kadrosunu güçlendirdi.
İtalyan ekibi, Beşiktaş'ın da transfer listesinde yer alan Mario Mandzukic'i resmen açıkladı.
YARIM SEZONLUK
İtalyan kulübü, Hırvat golcü ile yarım sezonluk sözleşme imzalandığını açıkladı. Sözleşmede Milan'ın artı 1 yıl uzatma opsiyonu bulunuyor.
Ülkesinde Dinamo Zagreb, Almanya'da Wolfsburg, Bayern Münih, İspanya'da Atletico Madrid gibi takımlarda oynayan tecrübeli golcü, 2015-2020 arasında Juventus forması giydi.
34 yaşındaki forvet, son olarak Katar temsilcisi Al-Duhail ekibinde oynadı. Kariyerinde toplam 24 kupa kaldıran Mandzukic, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupası, 1 FIFA Kupası Dünya Kupası sevinci yaşamıştı.