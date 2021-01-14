Euro
8.9595
-0.45%
Dolar
7.3762
-0.36%
Altın
436.88
-0.6%
Borsa
1.551
-0.52%
Bitcoin
287.985
12.23%
EXEN Coin
11.66
1.21%
4ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 4 C

    Mario Mandzukic'e Milan da talip oldu

    Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Mario Mandzukic'in talipleri artıyor. Serie A'da bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Milan'ın, Hırvat golcüyle görüşmelere başladığı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 14.01.2021 - 16:06
    • Güncelleme : 14.01.2021 - 16:07
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Mario Mandzukic'e Milan da talip oldu

    Devre arası transfer döneminde Mario Mandzukic'i kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'a bu transfer için Avrupa'dan dev bir rakip çıktı.

    İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Milan, Hırvat golcünün transferi için düğmeye bastı.

    MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

    Milan yöneticilerinin Mandzukic'in menajeriyle görüşme gerçekleştirdiği ve maaş konusunun konuşulduğu belirtildi.

    Mandzukic'in Milan'a transfer olması halinde, İtalyan ekibinin forvet hattı Zlatan Ibrahimovic ve Mario Mandzukic ikilisinden oluşacak.

    Mario Mandzukic e Milan da talip oldu #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir