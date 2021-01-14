Mario Mandzukic'e Milan da talip oldu

Mario Mandzukic'e Milan da talip oldu

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Mario Mandzukic'in talipleri artıyor. Serie A'da bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Milan'ın, Hırvat golcüyle görüşmelere başladığı öğrenildi.

Devre arası transfer döneminde Mario Mandzukic'i kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'a bu transfer için Avrupa'dan dev bir rakip çıktı.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Milan, Hırvat golcünün transferi için düğmeye bastı.

MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

Milan yöneticilerinin Mandzukic'in menajeriyle görüşme gerçekleştirdiği ve maaş konusunun konuşulduğu belirtildi.

Mandzukic'in Milan'a transfer olması halinde, İtalyan ekibinin forvet hattı Zlatan Ibrahimovic ve Mario Mandzukic ikilisinden oluşacak.