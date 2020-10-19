Markus Krösche: Alexander Sörloth hayatımın en zor transferiydi

Leipzig'in sportif direktörü Markus Krösche, Sörloth'un transferi konusunda Trabzonspor'u ikna etmekte çok zorlandığını söyledi.

RB Leipzig sportif direktörü Markus Krösche, Trabzonspor’dan 20 milyon euro bonservisle Alman ekibinin yolunu tutan Alexander Sörloth’un transferinin kendisini çok yorduğunu dile getirdi.

Crystal Palace’ın da bonservisin yarısını aldığı karmaşık bir süreç yaşandığına dikkat çeken Krösche, kulübün resmi hesaplarına verdiği röportajda şunları söyledi:

"EN ZOR KISMI TRABZONSPOR'U İKNA ETMEKTİ"

“Sörloth transferi hayatımın en zor transferiydi. Daha bir 30 yıl bu transferi anlatmaya devam ederim. İki taraf olunca bile anlaşmak kolay olmuyor. Bu transferde üç taraf vardı. Transferin en zor kısmı da Trabzonspor’u, oyuncuyu bırakması için ikna etmekti. En iyi oyuncularını bırakmaları kolay olmadı."