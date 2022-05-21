Marsilya, Abdülkadir Ömür transferini bitirmek istiyor

Fransa ekibi Marsilya'nın Trabzonspor forması giyen Abdülkadir Ömür transferini gerçekleştirmek için 12 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.

Bu sezon Süper Lig'de adeta fırtınalar estiren Trabzonspor, gelecek sezon da aynı performansı sergilemek için kadro güçlendirme çalışmalarına başladı.

Ekibe yeni oyuncular dahil etmek isteyen bordo-mavililer, takımdaki başarılı oyuncuları da kadroda tutmak için çaba gösteriyor.

Çalışmalar bir yandan devam ederken diğer yandan şampiyonluğun önemli isimlerinden biri olan Abdülkadir Ömür'e de Fransa'dan tekliflerin geldiği öğrenildi.

Marsilya Ömür'ü istiyor

Fransız basınında yer alan haberlere göre; Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, Ömür için 12 milyon euroyu gözden çıkardı.

Fransızlar genç futbolcu hakkında "Valbuena etkisi yapar" yorumunu yaparken, teklifin resmiyet kazanması halinde bordo-mavili kulübün rakamı kabul edeceği de belirtildi.

Nice de talip

Bu sezon oynadığı futbolla adından söz ettiren Abdülkadir Ömür'e Nice takımının da talip olduğu eklendi.

38 maçta 11 kez skora katkı sağladı

Bu sezon kariyer rekorunu da kıran 22 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili formayla 38 müsabakada görev aldı. 7 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.



