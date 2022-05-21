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- Marsilya, Abdülkadir Ömür transferini bitirmek istiyor
Marsilya, Abdülkadir Ömür transferini bitirmek istiyor
- 21.05.2022 - 13:46
- Güncelleme : 21.05.2022 - 13:49
Bu sezon Süper Lig'de adeta fırtınalar estiren Trabzonspor, gelecek sezon da aynı performansı sergilemek için kadro güçlendirme çalışmalarına başladı.
Ekibe yeni oyuncular dahil etmek isteyen bordo-mavililer, takımdaki başarılı oyuncuları da kadroda tutmak için çaba gösteriyor.
Çalışmalar bir yandan devam ederken diğer yandan şampiyonluğun önemli isimlerinden biri olan Abdülkadir Ömür'e de Fransa'dan tekliflerin geldiği öğrenildi.
Marsilya Ömür'ü istiyor
Fransız basınında yer alan haberlere göre; Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, Ömür için 12 milyon euroyu gözden çıkardı.
Fransızlar genç futbolcu hakkında "Valbuena etkisi yapar" yorumunu yaparken, teklifin resmiyet kazanması halinde bordo-mavili kulübün rakamı kabul edeceği de belirtildi.
Nice de talip
Bu sezon oynadığı futbolla adından söz ettiren Abdülkadir Ömür'e Nice takımının da talip olduğu eklendi.
38 maçta 11 kez skora katkı sağladı
Bu sezon kariyer rekorunu da kıran 22 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili formayla 38 müsabakada görev aldı. 7 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.