Marsilya, Ali Akman'ı transfer etmek istiyor

Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Bursaspor'un genç golcüsü Ali Akman'a, Lille'in ardından bir başka Fransız ekibi Marsilya'nın da talip olduğu öğrenildi.

Marsilya'da, elindeki tek forvet olan Dario Benedetto'nun performansından memnun kalmayan teknik direktör Andre Villas-Boas, devre arasında golcü transferi yapılmasını istedi.

Fransız basınında çıkan haberlere göre listenin ilk sırasında Bursaspor'un 18 yaşındaki genç yeteneği Ali Akman var.

SÖZLEŞMESİ BİTSE DE MARSILYA OCAK AYINDA İSTİYOR

Marsilya Sportif Direktörü Pablo Longoria'nın, Ali için scout ekibinden detaylı bir rapor aldığı ve sonrasında transfer çalışmalarına başladığı belirtildi.

Ali Akman'ın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olsa da Fransızlar, 'makul' bir bonservis bedeliyle bu transferi ocak ayında bitirmek istiyor.

TALİPLERİ ÇOK

Haberin detayında ise Marsilya'nın bu transferde yalnız olmadığı ve işinin de bir hayli zor olduğu bilgisi verildi.

18 yaşındaki Türk golcüyle Galatasaray ve Fenerbahçe dışında Hollanda'dan PSV'nin ilgilendiği vurgulanırken, asıl zorlu rakibin Red Bull grubu belirtildi. Red Bull'un Ali Akman'ı transfer ederek önce Salzburg'da, ardından da Leipzig'de oynatmak istediğinin altı çizildi.

7 GOL 3 ASİST

İnegölspor alyapısından yetişen ve 2015 yılında Bursaspor'a geçen Ali Akman, bu sezon çıktığı 11 lig maçında 7 gol atıp 3 de asist yaptı. Ali Akman, milli takımın altyaş gruplarında çıktığı 40 maçta ise 20 gol attı.