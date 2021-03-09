Marsilya, Ersin Destanoğlu'nu takibe aldı

Lyon'un ardından bir başka Fransız ekibi Marsilya da, Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu'nun peşine düştü.

Fransızların, Türk futbolculara olan ilgisi devam ediyor...

Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz gibi isimlerin ardından Ersin Destanoğlu da Ligue 1'in yolunu tutabilir.

Uzun süredir Lyon'un gündeminde olan genç kaleci, Marsilya'nın da transfer listesine girdi.

Fransızların bir süredir 20 yaşındaki kaleciyi takip ettiği ve menajerler aracılığıyla görüşmelere başladığı aktarıldı.

BEŞİKTAŞ 10 MİLYON EURO İSTİYOR

Marsilya yönetiminin, kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ersin için sezon sonunda siyah-beyazlı kulübün kapısını çalacağı öğrenilirken, Beşiktaş'ın ise 10 milyon euro talep ettiği bildirildi.

Bu transferle ilgili önümüzdeki günlerde önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.