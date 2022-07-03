Marsilya, Igor Tudor ile anlaştı

Marsilya, Igor Tudor ile anlaştı

Ligue 1 ekiplerinden Marsilya teknik direktör Igor Tudor ile anlaşmaya vardı.

Jorge Sampaoli ile yollarını ayıran Marsilya yeni teknik direktörünü buldu.

Fransız temsilcisi Igor Tudor ile anlaşmaya vardı.

Tatilini Marmaris'te geçiren Tudor resmi sözleşmeyi imzalamak için Fransa'ya gitti.

Sözleşme 2 yıllık olacak

Hırvat teknik adamın Marsilya ile 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Süper Lig'de 2016-2017 yılları arasında Karabükspor ve Galatasaray'da görev alan, Türkiye kariyerinden sonra Udinese, Hajduk Split ve son olarak Hellas Verona'yı çalıştıran Igor Tudor geçtiğimiz ay kulübünden ayrılmıştı.

Hellas Verona ile geçtiğimiz sezon 36 karşılaşmaya çıkan 44 yaşındaki teknik adam, 14 galibiyet, 11 beraberlik ve 11 mağlubiyet elde etti.