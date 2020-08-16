Marsilya, Mitroglou'yu istemiyor

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Kostas Mitroglou, bonservisini elinde bulunduran Marsilya'nın vetosuyla karşı karşıya. Tecrübeli futbolcu Atromistos ile görüşüyor.

Bonservisi Olimpik Marsilya'da bulunan eski Galatasaraylı Konstantinos Mitroglou'nun teknik direktör Andre Vilas-Boas tarafından gönderilmek istendiği öğrenildi.

HEDEFİ YUNANİSTAN

Rudi Garcia döneminde Galatasaray ve PSV'ye kiralanan Mitroglou, buralarda da tutunamayınca Marsilya ile idmanlara çıkmaya başlamıştı.

Tecrübeli futbolcunun, Marsilya'nın oynadığı hazırlık maçlarında da yer alınmaması üzerine yeniden Yunanistan'a dönerek kariyerini canlandırabileceği konuşulmaya başlanmıştı.

ATROMITOS'UN GÜNDEMİNDE

Yunanistan'ın mütevazı takımlarından ve Mitroglou'nun da kariyerinde sıçrama yaratan ekiplerden biri olan Atromitos'un transfer gündemine aldığı ancak oyuncunun yüksek maaşı nedeniyle gerçekleşme ihtimalinin golcü oyuncunun ücretinde feragat etmesine bağlı olduğu belirtildi.

2018-19 sezonunda Galatasaray'da kiralık oynayan 32 yaşındaki forvet Mitroglou 1 gol kaydetmiş, geçen sezon da PSV'ye kiralanarak çıktığı 4 maçta 1 gol kaydedebilmişti.